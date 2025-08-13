뉴스 9

‘삼중살·홈런·끝내기 패배’ 오타니의 ‘야구극장’

입력 2025.08.13 (21:53) 수정 2025.08.13 (21:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

KBO리그 평정 한화 폰세 ‘우리 시대의 선동열’

KBO리그 평정 한화 폰세 ‘우리 시대의 선동열’
쏘니 없는데 황소도 떠나나?…한국인 프리미어리거 20년 명맥 위기

쏘니 없는데 황소도 떠나나?…한국인 프리미어리거 20년 명맥 위기

다음
미국 프로야구 LA다저스의 오타니가 삼중살로 체면을 구긴 뒤, 홈런을 쳐냈는데요.

경기 마지막엔 과연 웃었을까요?

6회 무사 1,2루 기회 오타니가 배트를 휘둘렀는데요.

아니 이게 무슨 일인가요?

직선타가 잡힌 뒤 2루 주자와 1 루 주자까지, 아웃카운트 세개가 단 번에 올라가는 삼중살입니다.

동점 상황이었기에 팀도 오타니도 너무나 아쉬운 삼중살이었습니다.

삼중살로 체면을 구긴 오타니는 9회에 다시 명예회복에 나섰는데요.

자신의 실수를 단번에 만회하네요!

극적인 역전 홈런입니다.

오타니의 시즌 43호 포에 네 경기 연속 홈런입니다.

이대로 오타니가 해피엔딩을 맞이하는 듯 했지만, 반전이 있었는데요.

다저스는 9회 말 동점을 허용한 뒤 연장 10회 말에 끝내기 안타까지 내주며 패배하는 쓰린 결말을 맛 봤습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘삼중살·홈런·끝내기 패배’ 오타니의 ‘야구극장’
    • 입력 2025-08-13 21:53:36
    • 수정2025-08-13 21:59:50
    뉴스 9
미국 프로야구 LA다저스의 오타니가 삼중살로 체면을 구긴 뒤, 홈런을 쳐냈는데요.

경기 마지막엔 과연 웃었을까요?

6회 무사 1,2루 기회 오타니가 배트를 휘둘렀는데요.

아니 이게 무슨 일인가요?

직선타가 잡힌 뒤 2루 주자와 1 루 주자까지, 아웃카운트 세개가 단 번에 올라가는 삼중살입니다.

동점 상황이었기에 팀도 오타니도 너무나 아쉬운 삼중살이었습니다.

삼중살로 체면을 구긴 오타니는 9회에 다시 명예회복에 나섰는데요.

자신의 실수를 단번에 만회하네요!

극적인 역전 홈런입니다.

오타니의 시즌 43호 포에 네 경기 연속 홈런입니다.

이대로 오타니가 해피엔딩을 맞이하는 듯 했지만, 반전이 있었는데요.

다저스는 9회 말 동점을 허용한 뒤 연장 10회 말에 끝내기 안타까지 내주며 패배하는 쓰린 결말을 맛 봤습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’

침수∙범람·빗길 사고 속출…수도권 덮친 ‘극한 호우’
밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비

밤새 수도권 시간당 70mm 호우 …내일 새벽까지 고비
尹 부부 나란히 구치소에…<br>‘시계·목걸이’ 구속 결정타

尹 부부 나란히 구치소에…‘시계·목걸이’ 구속 결정타
관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.