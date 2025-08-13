‘삼중살·홈런·끝내기 패배’ 오타니의 ‘야구극장’
입력 2025.08.13 (21:53) 수정 2025.08.13 (21:59)
미국 프로야구 LA다저스의 오타니가 삼중살로 체면을 구긴 뒤, 홈런을 쳐냈는데요.
경기 마지막엔 과연 웃었을까요?
6회 무사 1,2루 기회 오타니가 배트를 휘둘렀는데요.
아니 이게 무슨 일인가요?
직선타가 잡힌 뒤 2루 주자와 1 루 주자까지, 아웃카운트 세개가 단 번에 올라가는 삼중살입니다.
동점 상황이었기에 팀도 오타니도 너무나 아쉬운 삼중살이었습니다.
삼중살로 체면을 구긴 오타니는 9회에 다시 명예회복에 나섰는데요.
자신의 실수를 단번에 만회하네요!
극적인 역전 홈런입니다.
오타니의 시즌 43호 포에 네 경기 연속 홈런입니다.
이대로 오타니가 해피엔딩을 맞이하는 듯 했지만, 반전이 있었는데요.
다저스는 9회 말 동점을 허용한 뒤 연장 10회 말에 끝내기 안타까지 내주며 패배하는 쓰린 결말을 맛 봤습니다.
