‘삼중살·홈런·끝내기 패배’ 오타니의 ‘야구극장’

동영상 고정 취소

미국 프로야구 LA다저스의 오타니가 삼중살로 체면을 구긴 뒤, 홈런을 쳐냈는데요.



경기 마지막엔 과연 웃었을까요?



6회 무사 1,2루 기회 오타니가 배트를 휘둘렀는데요.



아니 이게 무슨 일인가요?



직선타가 잡힌 뒤 2루 주자와 1 루 주자까지, 아웃카운트 세개가 단 번에 올라가는 삼중살입니다.



동점 상황이었기에 팀도 오타니도 너무나 아쉬운 삼중살이었습니다.



삼중살로 체면을 구긴 오타니는 9회에 다시 명예회복에 나섰는데요.



자신의 실수를 단번에 만회하네요!



극적인 역전 홈런입니다.



오타니의 시즌 43호 포에 네 경기 연속 홈런입니다.



이대로 오타니가 해피엔딩을 맞이하는 듯 했지만, 반전이 있었는데요.



다저스는 9회 말 동점을 허용한 뒤 연장 10회 말에 끝내기 안타까지 내주며 패배하는 쓰린 결말을 맛 봤습니다.



