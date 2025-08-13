두달만에 또! 세계신기록 참 쉽죠~

동영상 고정 취소

'인간새' 듀플랜티스가 두달만에 또!



남자 장대높이뛰기 세계기록을 작성했습니다.



자신만의 박자의 맞춰, 듀플랜티스가 성큼성큼 달리는데요.



점점 가속도를 붙인 듀플랜티스!



장대를 짚고 아슬아슬하게 6m 29의 바를 넘습니다.



벌써 13번째 세계신기록으로 거만한 자세로 팔짱을 낄만 하죠!



현재 남자높이뛰기의 1위부터 13위 까지의 기록을 모두 가지고 있는 지구 최강자 듀플랜티스의 기록행진이 어디까지 이어질지 궁금합니다.



