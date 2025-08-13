뉴스 9

[오늘의 영상] 아기 팬과 함께 홈 관중 90만 명 돌파

입력 2025.08.13 (22:00)

프로야구 한화가 역대 최다인 48번째 매진을 기록하며 구단 최초 홈 관중 90만 명을 돌파했습니다.

화면에 잡힌 이 아기팬, 대전 한화생명볼파크를 찾은 관중 가운데 최연소가 아닐까 싶은데요.

오늘의 영상입니다.

프로야구 한화가 역대 최다인 48번째 매진을 기록하며 구단 최초 홈 관중 90만 명을 돌파했습니다.

화면에 잡힌 이 아기팬, 대전 한화생명볼파크를 찾은 관중 가운데 최연소가 아닐까 싶은데요.

오늘의 영상입니다.
