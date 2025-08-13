[뉴스9 날씨] 밤사이 수도권 시간당 최대 70mm 강한 비
입력 2025.08.13 (22:00) 수정 2025.08.13 (22:13)
경기 북부와 인천, 서울, 충남 북부에 호우 경보가 내려진 가운데, 레이더 영상에서 붉게 보이는 얇은 띠 형태의 비구름이 매우 강한 비를 쏟아내고 있습니다.
특히, 경기 남부와 충남 북부 지역에 시간당 (70mm) 안팎의 폭우가 쏟아지고 있고, 정체전선이 더 북상하며 내일 새벽까지 강한 비가 집중되며 내일까지 수도권에 최대 200mm 이상의 많은 비가 더 내리겠습니다.
한편, 남부지방은 덥고 습한 수증기의 영향으로 폭염 주의보가 발효 중입니다.
내일 강릉과 대전의 낮 기온이 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.
남부지방은 대체로 맑은 가운데 오후 한때 전주와 남원, 광주에는 소나기가 내리겠습니다.
대구에도 소나기가 내리겠고, 낮 기온이 34도까지 크게 오르겠습니다.
내일 전 해상의 물결이 비교적 잔잔하게 일겠습니다.
광복절인 모레 오전까지 수도권과 강원도에 비가 내리겠고, 주말부터는 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다.
날씨였습니다.
강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이주현
강아랑 기상캐스터 arang@kbs.co.kr
