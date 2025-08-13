충남도서관서 ‘위안부 피해자 기림의 날’ 전시회
입력 2025.08.13 (22:02)
충남도가 내일 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 오는 17일까지 충남도서관 기획전시실에서 추모 전시회를 엽니다.
전시회에서는 위안부 피해자들의 삶을 담은 사진을 무료로 관람할 수 있습니다.
방문객에게는 특별 제작한 기념 배지도 증정됩니다.
