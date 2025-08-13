대전경찰, 광복절 폭주족 단속 강화
입력 2025.08.13 (22:03) 수정 2025.08.13 (22:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경찰이 광복절을 앞두고 폭주족 단속에 나섭니다.
대전경찰청은 내일부터 16일 새벽까지 보문산 5거리와 대전대, 목원대 인근, 옥녀봉사거리, 경성큰마을아파트 사거리 등 폭주족이 집결할 것으로 예상되는 6곳에 교통경찰 60여 명과 장비 40대를 사전 배치하기로 했습니다.
경찰은 또 SNS 첩보 수집과 주요 교차로 점검을 강화하고 폭주 행위 적발 시 형사 입건과 함께 면허 취소와 이륜차 압수도 검토하기로 했습니다.
대전경찰청은 내일부터 16일 새벽까지 보문산 5거리와 대전대, 목원대 인근, 옥녀봉사거리, 경성큰마을아파트 사거리 등 폭주족이 집결할 것으로 예상되는 6곳에 교통경찰 60여 명과 장비 40대를 사전 배치하기로 했습니다.
경찰은 또 SNS 첩보 수집과 주요 교차로 점검을 강화하고 폭주 행위 적발 시 형사 입건과 함께 면허 취소와 이륜차 압수도 검토하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대전경찰, 광복절 폭주족 단속 강화
-
- 입력 2025-08-13 22:03:00
- 수정2025-08-13 22:18:18
경찰이 광복절을 앞두고 폭주족 단속에 나섭니다.
대전경찰청은 내일부터 16일 새벽까지 보문산 5거리와 대전대, 목원대 인근, 옥녀봉사거리, 경성큰마을아파트 사거리 등 폭주족이 집결할 것으로 예상되는 6곳에 교통경찰 60여 명과 장비 40대를 사전 배치하기로 했습니다.
경찰은 또 SNS 첩보 수집과 주요 교차로 점검을 강화하고 폭주 행위 적발 시 형사 입건과 함께 면허 취소와 이륜차 압수도 검토하기로 했습니다.
대전경찰청은 내일부터 16일 새벽까지 보문산 5거리와 대전대, 목원대 인근, 옥녀봉사거리, 경성큰마을아파트 사거리 등 폭주족이 집결할 것으로 예상되는 6곳에 교통경찰 60여 명과 장비 40대를 사전 배치하기로 했습니다.
경찰은 또 SNS 첩보 수집과 주요 교차로 점검을 강화하고 폭주 행위 적발 시 형사 입건과 함께 면허 취소와 이륜차 압수도 검토하기로 했습니다.
-
-
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr김예은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.