아산 화공약품 제조 공장 불 작업자 2명 화상

오늘(13일) 오후 2시 10분쯤 아산시 둔포면의 한 화공약품 제조 공장에서 불이 났습니다.



불이 나자 공장 관계자가 소화기로 진화에 나서 25분 만에 불을 껐지만 공장 안에 있던 50대와 30대 작업자 2명이 화상을 입었습니다.



