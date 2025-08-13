당진 식당 화재로 도로 통제…40여 분 만에 꺼져

동영상 고정 취소

오늘 오후 3시 50분쯤 당진시 송악읍의 한 식당에서 불이 났습니다.



이 불로 인명 피해는 없었지만, 많은 연기가 뿜어져 나오면서 당진시가 일대 도로를 통제한 가운데 소방 당국이 진화 작업을 벌였습니다.



불은 식당 건물을 대부분 태우고 40여 분 만에 꺼졌습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.



