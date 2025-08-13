충북 학교 밖 청소년 대입 설명회

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

학교 밖 청소년을 위한 대학 입시 설명회가 오늘 청주에서 열렸습니다.



충북청소년종합진흥원이 마련한 이번 행사는 한국전문대학교육협의회의 학교 밖 청소년을 위한 특별 전형과 진학 전략, 맞춤형 입시 정보 제공 등으로 진행됐습니다.



충북의 학교 밖 청소년은 누구나 지역 청소년지원센터 13곳에서 진학 관련 상담 등을 무료로 받을 수 있습니다.



