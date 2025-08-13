청주청원경찰서 “중학생 2명 학교폭력 피해 조사”

동영상 고정 취소

청주 청원경찰서는 최근 중학생 자녀가 학교 폭력을 당했다는 학부모 2명의 고소장을 접수해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



고소장에는 지난해 11월부터 최근까지 중학생 4명이 또래 2명에게 지속적으로 구타·욕설했단 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.



경찰은 조만간 피해 학생 등을 불러 정확한 경위를 조사할 계획입니다.



