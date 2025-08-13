충북 경찰, 광복절 전후 이륜차 폭주 단속

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

충청북도경찰청이 광복절을 맞아 내일부터 사흘 동안 오토바이 등 이륜차 폭주를 집중 단속합니다.



경찰은 폭주 예상 지점에 인력 90여 명을 투입해 신호 위반, 중앙선 침범 등을 단속할 계획입니다.



충북경찰청은 앞서 현충일 전후에도 폭주 단속으로 87건을 적발했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!