특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사

김건희 여사 관련 의혹을 수사하고 있는 민중기 특별검사팀은 오늘 김 여사를 상대로 구속 후 첫 소환 조사를 진행합니다.



소환 조사는 오늘 오전 10시부터 서울 광화문에 있는 특검 사무실에서 진행될 예정입니다.



특검은 도이치모터스 주가조작과 공천개입, 건진법사 청탁 의혹 등 구속영장에 적시된 혐의에 대한 추가 조사를 진행할 것으로 보입니다.



