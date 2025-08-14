관저·양평·구명로비 의혹 산적…특검 수사 ‘속도전’

동영상 고정 취소

[앵커]



특검팀은 영장에 담지 않은 김 여사의 다른 의혹들에 대한 수사에도 속도를 내고 있습니다.



어제는 '대통령 관저 공사' 특혜 의혹에 연루된 업체와 감사원을 압수수색 했습니다.



보도에 허지영 기자입니다.



[리포트]



2022년 서울 한남동 대통령 관저 공사 수의계약을 따냈던 인테리어 업체 '21그램'.



소규모 업체의 계약 배경에 김건희 여사가 있는 게 아니냐는 말이 무성했습니다.



알고 보니 '21그램'은 김 여사가 운영한 코바나 컨텐츠 전시를 후원하고, 관련 공사도 맡았던 업체였습니다.



시민단체 청구로 감사원 감사가 시작됐지만, 무자격 업체에 하도급을 맡겼다는 고발로 마무리됐습니다.



[최재해/감사원장/지난해 10월 국정감사 : "21그램을 누가 추천했는지는 저희가 이번 감사에서 '키 포인트(중요한 점)'라고 생각하지 않습니다."]



특검팀은 누가 추천했는지 확인하기 위해 해당 업체를 압수수색 했습니다.



["어떤 거 압수수색 하시나요?"]



압수수색 대상엔 '봐주기 감사' 의혹을 받는 감사원도 포함됐습니다.



특검팀은 이 외에도 코바나 컨텐츠 전시에 기업들이 뇌물성 협찬을 했다는 의혹, 김 여사 일가 소유 땅에 가깝게 양평고속도로 노선을 변경했다는 의혹 등 남은 수사에 속도를 내고 있습니다.



순직해병 특검팀도 김 여사가 임성근 전 사단장을 비호한 게 아닌지 삭제된 비화폰 기록 등을 확인하고 있습니다.



수사 개시 41일 만에 의혹의 정점인 김 여사 신병확보에 성공한 특검은 도이치모터스 주가 조작 의혹 등 영장에 포함된 사건부터 우선 재판에 넘긴 뒤 추가 수사를 이어갈 것으로 보입니다.



KBS 뉴스 허지영입니다.



촬영기자:홍성백/영상편집:서윤지/그래픽:고석훈



