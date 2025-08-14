뉴스광장 1부

월 10만 원 아동수당 늘린다…2030년 만 13세 미만까지

입력 2025.08.14 (06:50) 수정 2025.08.14 (06:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

고용도 성장도 ‘건설 늪’…공사 중단 겹치면 악화일로

고용도 성장도 ‘건설 늪’…공사 중단 겹치면 악화일로
[잇슈 컬처] ‘노개런티’ 싸이…‘광복절 전야제’ 출연 가수 라인업은?

[잇슈 컬처] ‘노개런티’ 싸이…‘광복절 전야제’ 출연 가수 라인업은?

다음
[앵커]

어제 발표된 국정 과제엔 아동수당 확대 방안도 담겼습니다.

지금은 만 8세 미만까지 월 10만 원을 받는데, 2030년까지 만 13세 미만으로 확대하기로 했습니다.

부모들은 환영하는 분위기인데 2조 원가량의 재원이 더 들어갑니다.

김성수 기자가 보도합니다.

[리포트]

만 6살 아이를 둔 이 학부모는 매달 받는 아동수당 10만 원을 주로 교육비로 씁니다.

아이가 클수록 돈이 많이 들어가는데 아동수당은 2년 뒤면 끊깁니다.

아동수당을 받는 부모 절반 이상은 '지원 기간 확대'를 개선 과제로 꼽았습니다.

[이○○/학부모/음성변조 : "초등학교 들어가고 하면 태권도 학원이라도 가게 되고 애들이 커갈 때 들어가는 돈은 더 많은데 지급받는 돈은 줄어들게 되니까. 조금이라도 (지원 기간이) 는다면 도움이 많이 되죠."]

국정기획위원회가 아동수당 수급 대상을 확대하기로 결정했습니다.

현행 만 8세 미만에서 향후 5년간 단계적으로 13세 미만까지 대상자를 늘립니다.

2030년엔 초등학교 6학년까지 130만여 명이 추가 혜택을 볼 거로 추산됩니다.

그동안 확대 필요성에 공감대는 있었지만 재원 마련이 숙제입니다.

한 해 아동수당 예산은 2조 5천억 원, 대상 연령을 한 살 올리면 5천억 정도 늘어납니다.

만 13세 미만으로 올릴 경우 2조 원 이상 더 필요하다는 계산이 나옵니다.

이런 재원 부담 때문에 유럽 대부분 나라들처럼 만 18세 미만까지 아동수당을 확대하겠다던 대선 공약에서 후퇴한 걸로 보입니다.

[이상민/나라살림연구소 연구위원 : "효과가 상대적으로 떨어지는 저출생 대책을 정비하면서 아동수당으로 통폐합하는 방법이 있고, 내수가 안 좋다고 판단된다면 재정 확대는 해야 한다."]

주무 부처인 복지부는 아동수당법 개정 상황에 따라 내년도 지급 연령을 정하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 김성숩니다.

촬영기자:조영천/영상편집:이웅/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 월 10만 원 아동수당 늘린다…2030년 만 13세 미만까지
    • 입력 2025-08-14 06:50:25
    • 수정2025-08-14 06:57:33
    뉴스광장 1부
[앵커]

어제 발표된 국정 과제엔 아동수당 확대 방안도 담겼습니다.

지금은 만 8세 미만까지 월 10만 원을 받는데, 2030년까지 만 13세 미만으로 확대하기로 했습니다.

부모들은 환영하는 분위기인데 2조 원가량의 재원이 더 들어갑니다.

김성수 기자가 보도합니다.

[리포트]

만 6살 아이를 둔 이 학부모는 매달 받는 아동수당 10만 원을 주로 교육비로 씁니다.

아이가 클수록 돈이 많이 들어가는데 아동수당은 2년 뒤면 끊깁니다.

아동수당을 받는 부모 절반 이상은 '지원 기간 확대'를 개선 과제로 꼽았습니다.

[이○○/학부모/음성변조 : "초등학교 들어가고 하면 태권도 학원이라도 가게 되고 애들이 커갈 때 들어가는 돈은 더 많은데 지급받는 돈은 줄어들게 되니까. 조금이라도 (지원 기간이) 는다면 도움이 많이 되죠."]

국정기획위원회가 아동수당 수급 대상을 확대하기로 결정했습니다.

현행 만 8세 미만에서 향후 5년간 단계적으로 13세 미만까지 대상자를 늘립니다.

2030년엔 초등학교 6학년까지 130만여 명이 추가 혜택을 볼 거로 추산됩니다.

그동안 확대 필요성에 공감대는 있었지만 재원 마련이 숙제입니다.

한 해 아동수당 예산은 2조 5천억 원, 대상 연령을 한 살 올리면 5천억 정도 늘어납니다.

만 13세 미만으로 올릴 경우 2조 원 이상 더 필요하다는 계산이 나옵니다.

이런 재원 부담 때문에 유럽 대부분 나라들처럼 만 18세 미만까지 아동수당을 확대하겠다던 대선 공약에서 후퇴한 걸로 보입니다.

[이상민/나라살림연구소 연구위원 : "효과가 상대적으로 떨어지는 저출생 대책을 정비하면서 아동수당으로 통폐합하는 방법이 있고, 내수가 안 좋다고 판단된다면 재정 확대는 해야 한다."]

주무 부처인 복지부는 아동수당법 개정 상황에 따라 내년도 지급 연령을 정하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 김성숩니다.

촬영기자:조영천/영상편집:이웅/그래픽:박미주
김성수
김성수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.