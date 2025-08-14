[잇슈 컬처] ‘노개런티’ 싸이…‘광복절 전야제’ 출연 가수 라인업은?

동영상 고정 취소

'잇슈 컬처' 시작합니다.



제80주년 광복절을 맞아 이번 주 전국에서 여러 기념행사가 열립니다.



그중 오늘 저녁 '광복절 전야제'는 싸이 씨를 포함한 인기 가수들의 출연으로 더 큰 관심을 모으고 있는데요.



전야제를 꾸밀 가수들, 미리 만나보시죠.



국가보훈부가 개최하는 '광복 80년 전야제- 대한이 살았다' 행사에 다양한 장르의 가수 11팀이 참여합니다.



오늘 오후 8시 15분 국회 중앙 잔디광장에서 펼쳐질 이번 행사는 순국선열의 희생을 기리는 헌정 공연과 K팝이 어우러진 음악 페스티벌 형식으로 진행되는데요.



첫 무대를 여는 가수 알리 씨를 비롯해 래퍼 매드클라운, 밴드 크라잉넛이 헌정곡을 부를 예정이며 이후 강산에, 거미, 다이나믹듀오 등의 중견 가수들과 폴킴, 십센치, 걸그룹 비비지도 공연을 이어갑니다.



특히 마지막 순서를 장식할 가수 싸이 씨는 출연료 없이 이번 전야제 무대에 서는 것으로 알려졌습니다.



