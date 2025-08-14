“이 쉬운 걸 안 하냐”…침수 도로 배수구 뚫은 유튜버 [잇슈 키워드]

동영상 고정 취소

한 남성이 꽉 막힌 배수구를 맨손으로 치우는 영상이 화제가 되고 있습니다.



헬멧을 쓴 남성이 흙탕물 속에 맨손을 넣어 뒤적이더니 무언가를 건져냅니다.



낙엽과 쓰레기입니다.



폭우로 도로에 물이 넘치자 배수구를 막고 있던 쓰레기를 치운 겁니다.



어제 경기 김포 일대에는 시간당 100mm가 넘는 집중호우가 쏟아져 도로 곳곳이 물에 잠겼는데요.



남성은 "물이 이렇게 빨리 빠지는데, 이 쉬운 걸 왜 안 하냐"며 빗물받이를 미리 점검했다면 좋았을 것 같다고 아쉬움을 드러냈습니다.



유튜버인 이 남성은 지난달 충남 아산에서도, 폭우 속 목줄에 묶인 채 고립된 강아지를 구조해 화제가 되기도 했습니다.



