쏘니 없는데 황소도 떠나나?…‘한국인 프리미어리거’ 20년 명맥 위기

손흥민이 토트넘에서 LAFC로 떠난 가운데, 프리미어리그 개막을 앞두고 울버햄프턴 황희찬의 이적설도 불거지고 있습니다.



20년간 이어진 한국인 프리미어리거의 명맥이 올 시즌 끊길 가능성도 나오고 있는데요.



김화영 기자가 전합니다.



[리포트]



손흥민이 10년간 동행한 토트넘과의 고별을 알린 날, 팬들에게 솔직한 심정을 물어봤습니다.



[서찬규/축구 팬 : "새벽마다 축구 보면서 인생의 낙으로 살아왔는데요. 한편으로는 이제 '과연 제가 토트넘 경기를 계속 챙겨볼까' 약간 이런 의문도…."]



[모우림/축구 팬 : "유럽 가서 한 번 더 도전하는 게 팬으로서는 개인적인 마음이지만 월드컵이라는 목표를 위해서 이렇게 달려가는 모습 참 응원하고 싶습니다."]



선수 개인의 선택을 존중하면서도, 세계 축구의 흐름을 가장 잘 보여주는 프리미어리그에서 떠나게 된 건 아쉽다는 반응이 대다수.



맨유의 박지성 이후 이어지던 한국인 프리미어리거의 계보는 20년 만에 그 명맥이 끊길 위기에 처했습니다.



손흥민이 떠나면서 이제 프리미어리그 구단에 소속된 한국인 선수는 5명.



하지만 양민혁은 잉글랜드 2부 리그로, 또 김지수와 윤도영은 각각 독일과 네덜란드 팀으로 이미 임대를 떠났고 지난 시즌 부상과 부진에 시달린 울버햄프턴의 황희찬도 2부 리그 이적 가능성이 제기되고 있습니다.



남은 건 뉴캐슬의 박승수뿐.



관건은 이 18살 신예가 치열한 1군 경쟁을 뚫고 확실한 주전 입지를 다질 수 있느냐에 있습니다.



당장 프리시즌 박승수를 향한 평가는 긍정적인데.



[에디 하우/뉴캐슬 감독 : "박승수는 일단 1군과 함께 훈련할 예정입니다. 그럴만한 경기력을 보여줬죠. 상대 수비를 제치는 훌륭한 능력에 자신감도 갖췄습니다."]



아직은 적응을 위한 시간이 필요한 것도 사실입니다.



[박승수/뉴캐슬 : "더 많은 웨이트를 하고 더 많은 체력 운동을 통해서 체력을 좀 더 키워 나가야겠다고 생각했던 것 같아요."]



세계 최고의 리그로 손꼽히는 프리미어리그에서의 선수 부재가, 성장이 정체된 한국 축구의 현실을 보여주고 있는 건 아닌지 축구 팬들의 우려가 나오고 있습니다.



KBS 뉴스 김화영입니다.



