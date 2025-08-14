[출근길 날씨] 중부지방에 강한 비…수도권 최대 150mm↑

동영상 고정 취소

현재 인천과 경기 북부, 강원 북부 내륙을 중심으로 시간당 10~20mm의 비가 내리고 있습니다.



수도권과 강원 내륙, 충남 북부에는 호우 경보나 주의보가 발효 중입니다.



오늘 오전까지 중부지방에 시간당 30mm 안팎, 특히 아침까지 수도권에는 시간당 최대 70mm에 달하는 집중호우가 예상됩니다.



하루 동안 예상되는 비의 양은 수도권에 최대 150mm 이상, 강원 중북부 내륙에 최대 120mm 이상, 충남 북부 최대 80mm 이상으로 많겠습니다.



산사태와 침수 피해 없도록 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다.



오늘 서해안과 중부 내륙에서는 바람도 강하게 불겠습니다.



오후에는 남부지방과 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



현재 기온은 서울이 24.4도, 부산은 26.1도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 서울이 28도, 강릉 32, 광주, 대구는 34도가 예상됩니다.



바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



중부지방은 광복절인 내일 오후까지 비가 이어지겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!