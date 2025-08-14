사회 ‘3대 특검’ 수사

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

입력 2025.08.14 (09:53) 수정 2025.08.14 (10:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국방부가 오늘(14일) 이승오 합참 작전본부장을 직무정지 조치했습니다.

국방부는 "내란 특검 수사와 관련하여 합참 작전본부장 육군 중장 이승오의 직무정지를 위한 분리파견을 오늘부로 단행한다"고 밝혔습니다.

앞서 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 최근 이승오 작전본부장을 피의자로 전환하고 지난 8일 이 본부장 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다.

특검팀은 합참이 김용현 전 국방부 장관 등의 지시에 따라 비상계엄의 명분으로 삼을 북한의 도발을 유도하기 위해 평양 무인기 투입 작전을 무리하게 강행했는지 수사 중입니다.

이 작전본부장은 지난달 참고인 조사에서 김 전 장관의 지시로 김용대 드론사령관이 휴가 중이었던 작년 10월 3일을 시작으로 같은 달 9일과 10일에도 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
    • 입력 2025-08-14 09:53:46
    • 수정2025-08-14 10:44:55
    사회
국방부가 오늘(14일) 이승오 합참 작전본부장을 직무정지 조치했습니다.

국방부는 "내란 특검 수사와 관련하여 합참 작전본부장 육군 중장 이승오의 직무정지를 위한 분리파견을 오늘부로 단행한다"고 밝혔습니다.

앞서 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 최근 이승오 작전본부장을 피의자로 전환하고 지난 8일 이 본부장 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다.

특검팀은 합참이 김용현 전 국방부 장관 등의 지시에 따라 비상계엄의 명분으로 삼을 북한의 도발을 유도하기 위해 평양 무인기 투입 작전을 무리하게 강행했는지 수사 중입니다.

이 작전본부장은 지난달 참고인 조사에서 김 전 장관의 지시로 김용대 드론사령관이 휴가 중이었던 작년 10월 3일을 시작으로 같은 달 9일과 10일에도 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
조혜진
조혜진 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 김용대 드론사령관 재소환…“‘합참 패싱’ 없었다”

내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 김용대 드론사령관 재소환…“‘합참 패싱’ 없었다”
특검, 오늘 오전 김건희 구속 후 첫 조사 진행

특검, 오늘 오전 김건희 구속 후 첫 조사 진행
김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
김문수, 특검 국민의힘 압수수색 항의…“야당 탄압, 온몸으로 막을 것” [현장영상]

김문수, 특검 국민의힘 압수수색 항의…“야당 탄압, 온몸으로 막을 것” [현장영상]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정
김건희, 구속 후 첫 조사…<br>“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 <br>이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
동부간선도로 통제 해제…<br>필승교는 ‘행락객 대피’ 수위

동부간선도로 통제 해제…필승교는 ‘행락객 대피’ 수위
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.