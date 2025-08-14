국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부가 오늘(14일) 이승오 합참 작전본부장을 직무정지 조치했습니다.



국방부는 "내란 특검 수사와 관련하여 합참 작전본부장 육군 중장 이승오의 직무정지를 위한 분리파견을 오늘부로 단행한다"고 밝혔습니다.



앞서 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 최근 이승오 작전본부장을 피의자로 전환하고 지난 8일 이 본부장 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다.



특검팀은 합참이 김용현 전 국방부 장관 등의 지시에 따라 비상계엄의 명분으로 삼을 북한의 도발을 유도하기 위해 평양 무인기 투입 작전을 무리하게 강행했는지 수사 중입니다.



이 작전본부장은 지난달 참고인 조사에서 김 전 장관의 지시로 김용대 드론사령관이 휴가 중이었던 작년 10월 3일을 시작으로 같은 달 9일과 10일에도 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



