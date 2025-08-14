동해안 해갈 역부족…오봉저수지 저수율 24.2%

동영상 고정 취소

어제(13일)부터 강릉 지역에 비가 이어지고 있지만 강수량이 최대 10mm에 불과해 가뭄 해갈에는 여전히 부족합니다.



강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율은 오늘(14일) 오전 기준 24.2%까지 떨어졌습니다.



앞서 강릉시는 재난안전대책본부 비상 1단계 운영을 시작하고, 주요 배수지와 정수지 밸브 개도율을 추가로 낮춰 수압 조절을 강화했습니다.



또, 자치단체가 운영하는 시설 234곳의 수압을 조절하는 등 공공기관과 유관기관 절수 방안을 확대됩니다.



