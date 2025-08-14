‘강릉국가유산야행’ 오늘 개막…사흘간 행사 풍성
입력 2025.08.14 (10:37) 수정 2025.08.14 (15:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'강릉국가유산야행'이 오늘(14일) 저녁 7시 강릉대도호부관아에서 열리는 개막행사를 시작으로 사흘 동안 강릉시 명주동 일대에서 이어집니다.
열세 번째인 이번 야행에서는 강릉대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 함께 해설사와 함께하는 역사 투어, 밤의 문화시장 등이 진행됩니다.
특히 드론 1,000대가 행사장 밤하늘에 설화 등을 구현하고, 고려청자 특별전시와 유물 해설 등 다양한 문화 행사가 이어질 예정입니다.
열세 번째인 이번 야행에서는 강릉대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 함께 해설사와 함께하는 역사 투어, 밤의 문화시장 등이 진행됩니다.
특히 드론 1,000대가 행사장 밤하늘에 설화 등을 구현하고, 고려청자 특별전시와 유물 해설 등 다양한 문화 행사가 이어질 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘강릉국가유산야행’ 오늘 개막…사흘간 행사 풍성
-
- 입력 2025-08-14 10:37:01
- 수정2025-08-14 15:17:54
'강릉국가유산야행'이 오늘(14일) 저녁 7시 강릉대도호부관아에서 열리는 개막행사를 시작으로 사흘 동안 강릉시 명주동 일대에서 이어집니다.
열세 번째인 이번 야행에서는 강릉대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 함께 해설사와 함께하는 역사 투어, 밤의 문화시장 등이 진행됩니다.
특히 드론 1,000대가 행사장 밤하늘에 설화 등을 구현하고, 고려청자 특별전시와 유물 해설 등 다양한 문화 행사가 이어질 예정입니다.
열세 번째인 이번 야행에서는 강릉대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 함께 해설사와 함께하는 역사 투어, 밤의 문화시장 등이 진행됩니다.
특히 드론 1,000대가 행사장 밤하늘에 설화 등을 구현하고, 고려청자 특별전시와 유물 해설 등 다양한 문화 행사가 이어질 예정입니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.