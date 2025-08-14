강릉서 국립오페라단·국립발레단 공연 이어져

동영상 고정 취소

강릉에서 국립오페라단과 국립발레단 공연이 잇따라 펼쳐집니다.



내일(15일)과 모레(16일) 강릉아트센터에서는 국립오페라단이 마련한 음악극인 오페레타 '박쥐'가 무대에 오릅니다.



또, 오는 11월에는 국립발레단의 '지젤' 공연이 이어질 예정입니다.



이번 공연은 정부의 국립예술단체 지역 공연 사업에 강릉아트센터가 선정돼 성사됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!