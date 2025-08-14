강원랜드 사칭 불법 사이트 확산…경찰 수사 의뢰

동영상 고정 취소

'딥페이크' 기술을 활용해 강원랜드를 사칭한 온라인 불법도박 사이트가 확산하고 있어, 주의가 필요합니다.



강원랜드는 최근 유명인의 얼굴과 음성을 합성해 SNS 등으로 이용자를 유인하는 강원랜드 사칭 불법 도박 사이트 신고가 늘고 있다며, 이에 대한 수사를 경찰에 의뢰하고 불법 게시물 감시 등을 강화하고 있다고 밝혔습니다.



강원랜드는 국내 유일의 내국인 입장 가능 카지노를 운영하지만, 온라인 카지노는 운영하지 않고 있습니다.



