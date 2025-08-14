AI 시티·공공의대…국정과제 발표

동영상 고정 취소

[앵커]



대통령 직속 국정기획위원회가 이재명 정부의 청사진을 담은 국정과제를 발표했습니다.



인공지능과 재생에너지 산업, 공공의대 등 지역 공약과 연관성이 높은 정책이 반영돼 현안 추진에 탄력이 붙을 것으로 기대됩니다.



5·18 정신의 헌법 전문 수록도 개헌의 주요 의제로 반영됐습니다



김호 기자입니다.



[리포트]



광주 첨단3지구 인공지능 집적단지입니다.



국가 AI데이터센터와 함께 자율주행 드라이빙 시뮬레이터, 실증공간까지 들어섰습니다.



이곳을 중심으로 한 AI 국가시범도시 조성 사업이 탄력을 받을 전망입니다.



국정기획위원회가 발표한 이재명 정부 국정과제에 광주 공약과 관련이 있는 K-AI 시티 실현, AI 고속도로 구축, 미래 모빌리티, K-컬쳐 등이 반영됐습니다.



[강기정/광주시장 : "AI 3대 강국 도약이라는 (목표로) AI 사업들로 채워져 있습니다. AI를 미래 먹거리의 핵심으로 추진하고 있는 우리 광주로서는 참으로 반가운 소식입니다."]



전남 현안과 관련해서는 국립의대 신설 등 공공의료 강화와 재생에너지 중심 에너지 대전환, 공공기관 2차 이전 등이 국정과제로 포함됐습니다.



[김영록/전남지사 : "새 정부는 지역 균형성장 정책으로 5극 3특 균형발전전략을 제시했습니다. 광주·전남 특별지방자치단체를 구성하고 초광역 협력사업도 (추진하겠습니다)."]



이 같은 주요 현안 사업은 시도별 7대 공약과 15대 추진과제로 추진됩니다.



특히 제1호 국정과제인 헌법 개정에 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록이 주요 의제로 반영됐습니다.



한편, 전라남도가 유치전을 벌이고 있는 기후에너지부 신설 여부를 포함한 부처 개편안은 이번 발표에 포함되지 않았습니다.



KBS 뉴스 김호입니다.



촬영기자:박석수/영상편집:이성훈



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!