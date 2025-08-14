930뉴스(광주)

“리박스쿨 관련 책 더 있다”…광주교육청 ‘쉬쉬’

입력 2025.08.14 (11:17) 수정 2025.08.14 (11:29)

[앵커]

보수 성향 역사교육 단체인 '리박스쿨' 관련 도서가 광주와 전남 일부 학교에도 비치된 사실이 최근 확인됐죠.

광주시교육청은 전수조사를 통해 관련 책을 모두 폐기했다고 밝히고, 교육감이 사과까지 했는데요.

발표한 것보다 더 많은 책이 비치된 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다.

류성호 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 10일, 이정선 광주시교육감이 입장문을 발표했습니다.

보수 성향 역사교육 단체 '리박스쿨'과 관련된 책이 한 초등학교에 3권 비치된 사실을 확인했다며 교육 가족과 시민에게 사과했습니다.

하지만 실제는 더 많은 책이 있었습니다.

광주시교육청이 조사한 리박스쿨 관련 책은 모두 7종.

15개 각급 학교에 22권이 비치된 것으로 확인됐습니다.

하지만 교육감에게는 보고되지 않았습니다.

언론에서 주로 언급된 책만 보고했다는 겁니다.

[광주교육청 담당부서 팀장/음성변조 : "'○○○' 책이 이야기가 제일 이슈화 됐기 때문에 여기에 초점을 맞추다 보니... 이 책에만 집중을 했던 겁니다. 다른 의도가 없었고."]

관련 책은 학교에 여전히 비치 중입니다.

시교육청은 해당 학교에 학교 도서심의위원회 결정을 거쳐 폐기하라고 통보했습니다.

온라인상의 도서관 검색 시스템에서는 노출되지 않게 조치했습니다.

교육단체는 문제가 된 책의 추천사를 쓴 현직 교사들에 대한 경위도 조사해야 한다고 주장합니다.

광주 교사 2명, 전남 교사 4명이 추천사에 이름을 올렸습니다.

[박고형준/학벌없는사회를위한시민모임 활동가 : "출판사가 개별 교사들을 어떻게 알아서 추천서를 쓴 거 같지는 않거든요. 어떤 경로가 있을 거 같아요. 그 경로가 무엇인지 파악을..."]

전남도교육청은 도서관 검색 시스템을 통해 학교와 공공도서관 18곳에 관련 책 26권이 있는 것을 확인하고 전수 조사 중이라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 류성호입니다.

촬영기자:신한비

