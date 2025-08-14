“리박스쿨 관련 책 더 있다”…광주교육청 ‘쉬쉬’

동영상 고정 취소

보수 성향 역사교육 단체인 '리박스쿨' 관련 도서가 광주와 전남 일부 학교에도 비치된 사실이 최근 확인됐죠.



광주시교육청은 전수조사를 통해 관련 책을 모두 폐기했다고 밝히고, 교육감이 사과까지 했는데요.



발표한 것보다 더 많은 책이 비치된 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다.



류성호 기자가 보도합니다.



[리포트]



지난 10일, 이정선 광주시교육감이 입장문을 발표했습니다.



보수 성향 역사교육 단체 '리박스쿨'과 관련된 책이 한 초등학교에 3권 비치된 사실을 확인했다며 교육 가족과 시민에게 사과했습니다.



하지만 실제는 더 많은 책이 있었습니다.



광주시교육청이 조사한 리박스쿨 관련 책은 모두 7종.



15개 각급 학교에 22권이 비치된 것으로 확인됐습니다.



하지만 교육감에게는 보고되지 않았습니다.



언론에서 주로 언급된 책만 보고했다는 겁니다.



[광주교육청 담당부서 팀장/음성변조 : "'○○○' 책이 이야기가 제일 이슈화 됐기 때문에 여기에 초점을 맞추다 보니... 이 책에만 집중을 했던 겁니다. 다른 의도가 없었고."]



관련 책은 학교에 여전히 비치 중입니다.



시교육청은 해당 학교에 학교 도서심의위원회 결정을 거쳐 폐기하라고 통보했습니다.



온라인상의 도서관 검색 시스템에서는 노출되지 않게 조치했습니다.



교육단체는 문제가 된 책의 추천사를 쓴 현직 교사들에 대한 경위도 조사해야 한다고 주장합니다.



광주 교사 2명, 전남 교사 4명이 추천사에 이름을 올렸습니다.



[박고형준/학벌없는사회를위한시민모임 활동가 : "출판사가 개별 교사들을 어떻게 알아서 추천서를 쓴 거 같지는 않거든요. 어떤 경로가 있을 거 같아요. 그 경로가 무엇인지 파악을..."]



전남도교육청은 도서관 검색 시스템을 통해 학교와 공공도서관 18곳에 관련 책 26권이 있는 것을 확인하고 전수 조사 중이라고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 류성호입니다.



촬영기자:신한비



