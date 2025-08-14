강원대, ‘RISE 사업단’ 발대식 개최

동영상 고정 취소

강원대학교는 어제(13일) 춘천캠퍼스에서 'RISE(라이즈) 사업단' 발대식을 개최했습니다.



라이즈 사업은 지역과 대학이 동반 성장할 수 있도록 지원하는 교육부 사업입니다.



강원도와 시군, 도내 16개 대학은 전략 산업 육성과 정주형 인재 양성 등을 목표로 각각 세부 사업을 추진하고 있습니다.



강원권 라이즈 사업에는 앞으로 5년 동안 4,500억 원이 투입됩니다.



