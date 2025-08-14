‘평창 에코랜드’ 개장…카페·광장 갖춰
입력 2025.08.14 (11:47) 수정 2025.08.14 (15:23)
평창읍 노람들 일원에 조성한 '평창 에코랜드'가 어제(13일) 개장했습니다.
'평창 에코랜드'는 14,000㎡ 터에 2층 규모의 카페 건물과 광장, 미로 분수 등을 갖췄습니다.
사업비는 90여억 원이 들었습니다.
평창군은 이곳을 관광과 연계한 농특산물 장터 등으로 활용할 계획입니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
