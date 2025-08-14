통합 강원대 발전위 출범…중장기 발전 계획 수립

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

내년 3월 출범 예정인 '통합 강원대학교'의 발전 방향을 모색하는 발전위원회가 공식 출범했습니다.



운영 기간은 이달(8월)부터 통합대 출범 전까지로, 특성화·연구력 강화와 AI 혁신, 대학 지표 향상 등 4개 분과로 구성됩니다.



발전위는 통합 대학 비전 설정과 교육부 정책 대응, 중장기 발전 계획 검토 등의 역할을 수행합니다.



