뉴스 12

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

입력 2025.08.14 (12:14) 수정 2025.08.14 (12:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 해경, 계엄 당시 ‘총기 무장’ 논의 정황…‘충암고’ 실세가 주도

[단독] 해경, 계엄 당시 ‘총기 무장’ 논의 정황…‘충암고’ 실세가 주도
대법 “동요 ‘아기상어’ 표절 아냐”

대법 “동요 ‘아기상어’ 표절 아냐”

다음
[앵커]

문재인 정부 당시 청와대가 울산시장 선거에 개입했다는 의혹으로 기소된 송철호 전 울산시장과 황운하 조국혁신당 의원에게 대법원이 무죄를 확정했습니다.

백인성 법조전문기자의 보도입니다.

[리포트]

이른바 '울산시장 선거개입 의혹'으로 재판에 넘겨진 황운하 조국혁신당 의원과 송철호 전 울산시장.

대법원은 오늘(14일) 공직선거법 위반 혐의로 기소된 황 의원과 송 전 시장에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다.

같은 혐의로 함께 재판에 넘겨졌던 백원우 전 청와대 민정비서관과 박형철 전 반부패비서관도 무죄가 확정됐습니다.

2020년 재판이 시작된 지 5년 반 만의 결론입니다.

[황운하/조국혁신당 의원 : "이른바 울산 사건은 검찰의 조작 수사였고 보복 기소였다는 것이 명명백백해졌습니다."]

울산시장 선거 개입 의혹은 문재인 전 대통령의 오랜 친구로 알려진 송 전 시장의 당선을 돕기 위해 청와대가 2018년 지방선거에 개입했단 의혹입니다.

검찰은 송 전 시장이 황 의원에게 김기현 당시 울산시장 관련 수사를 청탁했고, 청와대에서 작성된 범죄 첩보서가 황 의원에게 전달되면서 '하명 수사'가 이뤄졌다고 판단했습니다.

앞서 1심 재판부는 혐의 대부분을 인정해 황 의원과 송 전 시장에게 각각 징역 3년을 선고했습니다.

하지만 2심 재판부는 "송 전 시장 등이 수사를 청탁했다는 직접적 증거가 없다"며 무죄를 선고했습니다.

대법원은 2심 결론을 받아들였습니다.

KBS 뉴스 백인성입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
    • 입력 2025-08-14 12:14:00
    • 수정2025-08-14 12:22:05
    뉴스 12
[앵커]

문재인 정부 당시 청와대가 울산시장 선거에 개입했다는 의혹으로 기소된 송철호 전 울산시장과 황운하 조국혁신당 의원에게 대법원이 무죄를 확정했습니다.

백인성 법조전문기자의 보도입니다.

[리포트]

이른바 '울산시장 선거개입 의혹'으로 재판에 넘겨진 황운하 조국혁신당 의원과 송철호 전 울산시장.

대법원은 오늘(14일) 공직선거법 위반 혐의로 기소된 황 의원과 송 전 시장에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다.

같은 혐의로 함께 재판에 넘겨졌던 백원우 전 청와대 민정비서관과 박형철 전 반부패비서관도 무죄가 확정됐습니다.

2020년 재판이 시작된 지 5년 반 만의 결론입니다.

[황운하/조국혁신당 의원 : "이른바 울산 사건은 검찰의 조작 수사였고 보복 기소였다는 것이 명명백백해졌습니다."]

울산시장 선거 개입 의혹은 문재인 전 대통령의 오랜 친구로 알려진 송 전 시장의 당선을 돕기 위해 청와대가 2018년 지방선거에 개입했단 의혹입니다.

검찰은 송 전 시장이 황 의원에게 김기현 당시 울산시장 관련 수사를 청탁했고, 청와대에서 작성된 범죄 첩보서가 황 의원에게 전달되면서 '하명 수사'가 이뤄졌다고 판단했습니다.

앞서 1심 재판부는 혐의 대부분을 인정해 황 의원과 송 전 시장에게 각각 징역 3년을 선고했습니다.

하지만 2심 재판부는 "송 전 시장 등이 수사를 청탁했다는 직접적 증거가 없다"며 무죄를 선고했습니다.

대법원은 2심 결론을 받아들였습니다.

KBS 뉴스 백인성입니다.
백인성
백인성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.