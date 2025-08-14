대법 “동요 ‘아기상어’ 표절 아냐”
입력 2025.08.14 (12:14) 수정 2025.08.14 (12:22)
동요 '상어가족'의 제작사가 미국 작곡가와 벌인 저작권 소송에서 최종 승소했습니다.
대법원은 오늘 자신의 동요를 표절했다며 미국 작곡가가 상어가족의 제작사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심판결을 확정했습니다.
'아기상어'로 알려진 동요 '상어가족'은 중독성 있는 노래와 춤 영상이 온라인에서 인기를 끌며 널리 알려졌습니다.
입력 2025-08-14 12:14:47
수정2025-08-14 12:22:28
동요 '상어가족'의 제작사가 미국 작곡가와 벌인 저작권 소송에서 최종 승소했습니다.
대법원은 오늘 자신의 동요를 표절했다며 미국 작곡가가 상어가족의 제작사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심판결을 확정했습니다.
'아기상어'로 알려진 동요 '상어가족'은 중독성 있는 노래와 춤 영상이 온라인에서 인기를 끌며 널리 알려졌습니다.
- KBS의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.