대법 “동요 ‘아기상어’ 표절 아냐”

동영상 고정 취소

동요 '상어가족'의 제작사가 미국 작곡가와 벌인 저작권 소송에서 최종 승소했습니다.



대법원은 오늘 자신의 동요를 표절했다며 미국 작곡가가 상어가족의 제작사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심판결을 확정했습니다.



'아기상어'로 알려진 동요 '상어가족'은 중독성 있는 노래와 춤 영상이 온라인에서 인기를 끌며 널리 알려졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!