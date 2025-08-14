뉴스 12

대법 “동요 ‘아기상어’ 표절 아냐”

입력 2025.08.14 (12:14) 수정 2025.08.14 (12:22)

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
17명 사상 ‘광주 학동 참사’ 책임자들 징역형 확정

17명 사상 ‘광주 학동 참사’ 책임자들 징역형 확정

동요 '상어가족'의 제작사가 미국 작곡가와 벌인 저작권 소송에서 최종 승소했습니다.

대법원은 오늘 자신의 동요를 표절했다며 미국 작곡가가 상어가족의 제작사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심판결을 확정했습니다.

'아기상어'로 알려진 동요 '상어가족'은 중독성 있는 노래와 춤 영상이 온라인에서 인기를 끌며 널리 알려졌습니다.

