김여정 “확성기 철거 안 해…서울, 어리석은 꿈”

김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 대북 유화 조치들을 평가절하하며 남북 대화나 교류에 응하지 않을 거라고 거듭 밝혔습니다.



북한이 대남 확성기 일부를 철거했다는 우리측 발표 내용도 정면 반박했습니다.



윤진 기자가 보도합니다.



김여정 북한 노동당 부부장은 오늘 조선중앙통신에 낸 담화에서 '서울의 희망은 어리석은 꿈에 불과하다'며, 이재명 정부의 대북 유화 정책에 응하지 않을 거란 점을 분명히 했습니다.



김 부부장은 현 정부가 전 정부 때 일방적으로 취한 조치들을 없애고 북측의 호응을 유도해 보려 하지만, 전혀 자신들의 관심을 사지 못한다고 지적했습니다.



대북 확성기 철거, 대북 방송 중단 등 최근 대북 유화 조치를 열거하며, 자신들은 개의치 않고 관심도 없다고 강조했습니다.



특히 이 대통령이 최근 "북한도 일부 대남 확성기를 철거하고 있다"고 말한 데 대해서도 정면 반박했습니다.



대남 확성기를 철거하지 않았고 철거할 의향도 없다며, '무근거한 억측'이자 '여론조작'이라고 비난했습니다.



이어, 한국과 관계 개선 의지가 없다는 점을 여러 차례 밝혀왔다며, 이 결론적 입장은 북한의 헌법에 고착될 거라고 했습니다.



또, 15일 열릴 미러정상회담을 통해 북한이 미국에 메시지를 전달할 수 있다는 관측을 반박하며, 미국이 낡은 시대의 사고방식에 집착한다면 북미 정상회담은 열리지 않을 거라고, 거듭 밝혔습니다.



김 부부장 담화와 관련해, 합참은 "군은 관측한 사항에 대해 사실을 설명했고 그 입장은 지금도 동일하다"며, "북한이 무엇을 발표했든 그 의도에 현혹되지 않도록 주의할 필요가 있다"고 밝혔습니다.



국방부는 정부의 한반도 평화 구축 노력을 뒷받침하기 위해 군사대비태세를 유지한 가운데 실효적인 군사적 긴장완화 조치들을 지속해 나갈 것이며, 대남 확성기 관련 북한의 동향을 지속 확인하겠다고 말했습니다.



KBS 뉴스 윤진입니다.



