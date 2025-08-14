[기후는 말한다] 남유럽 산불로 수천 명 대피…진화 난항
입력 2025.08.14 (12:23) 수정 2025.08.14 (12:34)
폭염을 겪고 있는 남유럽 지역에서 산불이 연일 확산하면서 피해가 커지고 있습니다.
그리스 파트라스와 케팔로니아, 스페인 마드리드 북쪽 지역에서 주민과 관광객 등 수천 명이 대피하는가 하면, 포르투갈에서도 최소 5곳에서 대형산불이 일어났습니다.
피해국들은 자체적인 진압이 어렵다며 유럽연합 등에 지원을 요청하고 있습니다.
