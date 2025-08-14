‘세계 어린이 청소년 문화예술축제’ 16일 개최
입력 2025.08.14 (12:48) 수정 2025.08.14 (12:57)
'2025 세계 어린이 청소년 문화예술축제'가 오는 16일 서울시청에서 열립니다.
이 행사는 서울시의 민간 축제 지원 및 육성 사업에 선정된 국제 문화·예술 교류 행사로, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 중국 등 총 12개국의 어린이와 청소년들이 참가합니다.
이날 한국의 청소년사물놀이팀과 세계 어린이태권도연맹 시범단 등 각국의 어린이, 청소년 참가자들이 민속춤과 전통 동요 등을 선보일 예정입니다.
이 행사는 서울시의 민간 축제 지원 및 육성 사업에 선정된 국제 문화·예술 교류 행사로, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 중국 등 총 12개국의 어린이와 청소년들이 참가합니다.
이날 한국의 청소년사물놀이팀과 세계 어린이태권도연맹 시범단 등 각국의 어린이, 청소년 참가자들이 민속춤과 전통 동요 등을 선보일 예정입니다.
