‘유류세 인하’ 10월 말까지…17번째 연장

입력 2025.08.14 (12:49)

유류세 인하 조치가 두 달 더 연장됩니다.

기획재정부는 이달 31일까지인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시 인하' 조치의 시한을 10월 31일까지로 두 달 늘렸습니다.

인하율은 휘발유 10%, 경유와 LPG 부탄은 15%로 지금과 동일하게 유지됩니다.

정부는 2021년 말부터 유류세를 인하해 왔으며, 두 달 단위 연장을 반복하고 있습니다.

이번 연장은 17번째로, 국내외 유가의 불확실성 등을 고려한 조치입니다.

