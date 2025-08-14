‘유류세 인하’ 10월 말까지…17번째 연장
입력 2025.08.14 (12:49) 수정 2025.08.14 (12:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
유류세 인하 조치가 두 달 더 연장됩니다.
기획재정부는 이달 31일까지인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시 인하' 조치의 시한을 10월 31일까지로 두 달 늘렸습니다.
인하율은 휘발유 10%, 경유와 LPG 부탄은 15%로 지금과 동일하게 유지됩니다.
정부는 2021년 말부터 유류세를 인하해 왔으며, 두 달 단위 연장을 반복하고 있습니다.
이번 연장은 17번째로, 국내외 유가의 불확실성 등을 고려한 조치입니다.
기획재정부는 이달 31일까지인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시 인하' 조치의 시한을 10월 31일까지로 두 달 늘렸습니다.
인하율은 휘발유 10%, 경유와 LPG 부탄은 15%로 지금과 동일하게 유지됩니다.
정부는 2021년 말부터 유류세를 인하해 왔으며, 두 달 단위 연장을 반복하고 있습니다.
이번 연장은 17번째로, 국내외 유가의 불확실성 등을 고려한 조치입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘유류세 인하’ 10월 말까지…17번째 연장
-
- 입력 2025-08-14 12:49:23
- 수정2025-08-14 12:57:31
유류세 인하 조치가 두 달 더 연장됩니다.
기획재정부는 이달 31일까지인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시 인하' 조치의 시한을 10월 31일까지로 두 달 늘렸습니다.
인하율은 휘발유 10%, 경유와 LPG 부탄은 15%로 지금과 동일하게 유지됩니다.
정부는 2021년 말부터 유류세를 인하해 왔으며, 두 달 단위 연장을 반복하고 있습니다.
이번 연장은 17번째로, 국내외 유가의 불확실성 등을 고려한 조치입니다.
기획재정부는 이달 31일까지인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시 인하' 조치의 시한을 10월 31일까지로 두 달 늘렸습니다.
인하율은 휘발유 10%, 경유와 LPG 부탄은 15%로 지금과 동일하게 유지됩니다.
정부는 2021년 말부터 유류세를 인하해 왔으며, 두 달 단위 연장을 반복하고 있습니다.
이번 연장은 17번째로, 국내외 유가의 불확실성 등을 고려한 조치입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.