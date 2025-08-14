뉴스 12

KBS ‘불후의 명곡’ 임영웅 특집 방청객 신청 폭주

입력 2025.08.14 (12:49) 수정 2025.08.14 (12:57)

가수 임영웅이 출연하는 KBS 2TV '불후의 명곡' 특집에 방청 신청이 폭주했습니다.

지난 8일 시작된 '임영웅과 친구들 특집'의 명곡판정단 모집에는 KBS 불후의 명곡 공식 홈페이지와 앱에서 엿새 동안 9천여 개의 신청 게시글이 작성됐습니다.

선정된 명곡판정단은 내일 오후부터 전화로 개별 안내될 예정이며, 특집 방송 녹화는 오는 18일에 진행됩니다.

KBS '불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집'은 오는 30일과 다음 달 6일 오후 6시 5분에 2TV에서 방송됩니다.

  KBS '불후의 명곡' 임영웅 특집 방청객 신청 폭주
    입력 2025-08-14 12:49:28
    수정2025-08-14 12:57:56
    뉴스 12
