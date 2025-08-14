정치 광복 80년, 다시 도약하다

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

입력 2025.08.14 (14:23) 수정 2025.08.14 (14:27)

광복 80주년을 맞아 이재명 대통령이 독립 유공자 후손과 유해봉환 대상 유족 등 80여 명을 청와대 영빈관으로 초청했습니다.

이 대통령은 오늘(14일) '광복 80주년, 대통령의 초대' 오찬 행사를 열고 "여러분이 더욱 풍만한 자부심으로 살아갈 수 있는 보훈 선진국으로 대한민국이 도약할 수 있게 하겠다"고 밝혔습니다.

이어 "독립투쟁의 역사와 정신을 우리 미래 세대들이 계승하고, 또 기억할 수 있도록 선양 사업을 지속적으로 확대해 가겠다"고 강조했습니다.

이 대통령은 "특별한 희생에는 특별한 보상을 다 한다고 하는 것이 우리의 대원칙이 되어야 할 것"이라며 "우리의 조국을 더욱 부강한 나라로 만들고 선열들의 헌신에 제대로 응답하는 길"이라고 말했습니다.

그러면서 "대한민국의 오늘을 만든 선열들을 기리고, 유공자들의 명예를 지키는 일은 자유와 번영을 누리며 살아가는 오늘 우리들의 큰 책임"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 또 "해외에서 유해가 봉환돼 어제 국립묘지에 안장되신 문양목, 임창모, 김재은, 김덕윤, 김기주, 한응규 선생의 후손들이 지금 이 자리에 함께하고 계신다"며 "늦었지만 그토록 염원하셨던 조국에서 편히 영면하시기를 기원한다"고 말했습니다.

이어 '독립운동하면 3대가 망한다'는 말은 앞으로 더 이상 통용될 수 없도록 국가를 위한 희생에는 예우도 높게, 지원은 두텁게 하겠다"며 "생존해 계신 애국지사들이 남은 여생을 불편함 없이 보낼 수 있도록 각별히 챙겨 가겠다"고 거듭 밝혔습니다.

