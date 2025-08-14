이 대통령 “위안부 문제 해결되지 않아…명예와 존엄 회복 총력”

이재명 대통령은 “올해 광복 80주년을 맞이했지만 위안부 피해자분들은 아직 자유와 평화를 누리지 못하고 계신다”며 “긴 세월이 흘렀음에도 위안부 문제가 여전히 해결되지 않았기 때문”이라고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘(14일) SNS를 통해 “34년 전 오늘은 고 김학순 할머님께서 오랜 침묵을 깨고 세상에 나와 일본군 위안부 피해를 증언해 주신 날”이라며 “우리는 이 숭고한 용기를 잊지 말아야 한다”고 말했습니다.



이어 “역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 말처럼, 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이 이 시대를 살아가고 있는 우리에게 주어진 엄중한 책무”라며 “역사의 진실이 바로 서지 않는 한 광복은 완전하지 않다”고 강조했습니다.



이 대통령은 “위안부 피해자분들의 명예와 존엄이 온전히 회복될 수 있도록 총력을 다하겠다”며 “인권이 상식이 되고 평화가 일상이 되는 나라, 정의가 살아 숨 쉬는 세상을 반드시 만들겠다 약속드린다”고 밝혔습니다.



그러면서 “진실과 용기의 등불이 되어주신 할머님들께 고개 숙여 경의를 표한다”며 “우리 곁에 계신 이용수 할머니, 박필근 할머니, 강일출 할머니, 김경애 할머니를 포함한 여섯 분 모두에게 건강과 평안히 함께하길 기원한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



