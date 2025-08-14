[월드 이슈] 이시바 ‘전후 80년 담화’ 보류…개인 메시지 나올까?

동영상 고정 취소

[앵커]



우리나라 광복절인 내일은 과거 일제가 태평양전쟁에서 패망한 패전일이기도 하죠.



올해 80주년을 맞아 일본에선 현직 총리의 '전후 담화', 또는 그에 준하는 메시지가 나올지 관심이 컸는데요.



월드이슈, 박원기 기자와 자세한 얘기 나눠보겠습니다.



패전 80년을 맞은 일본의 분위기는 현재 어떤가요?



[기자]



일본 정부는 8월 15일을 '패전일'이란 말 대신 '종전기념일'로 부르는데요.



이시바 총리는 종전 80주년을 앞둔 지난주, 1945년 8월 원폭이 투하됐던 히로시마와 나가사키를 차례로 방문해 희생자를 추도했습니다.



[이시바 시게루/일본 총리/지난 6일/히로시마 : "핵무기 없는 세상을 향한 국제사회의 대응을 주도해 가는 것은 유일한 전쟁 피폭국인 우리나라(일본)의 사명입니다."]



수많은 사람을 죽음으로 몰아간 태평양전쟁을 누가, 왜 일으켰는지 깊이 반성하기보다는, 일본이 유일한 피폭국이라는 피해자 입장을 강조하는데 무게를 둔 행보였습니다.



해마다 8월 15일이 되면 수도 도쿄에선 전몰자 추도식이 거행되는데요.



태평양전쟁 희생자를 추모하는 공식 행사로, 현직 총리뿐 아니라 일왕 부부도 참석합니다.



2019년 즉위한 나루히토 일왕은 매년 행사 때마다 추도사에서 "깊은 반성"이란 표현을 써 왔는데요.



2022년부터 2024년까지 세 차례 참석한 기시다 당시 총리는 과거 일본의 가해 사실이나 반성에 관해 전혀 언급하지 않았습니다.



내일 열리는 행사도 총리만 이시바로 바뀌었을 뿐 비슷한 장면이 되풀이될 것으로 예상됩니다.



태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사엔 일본 우익 정치인들의 참배도 이어질 거로 보이는데요.



니시무라 야스토시 전 경제산업상처럼 이미 어제 다녀간 사람도 있습니다.



[앵커]



과거 패전일마다 일본에선 현직 총리의 담화가 나오지 않았나요?



[기자]



지난 1995년이 종전 50주년이었는데요.



그때부터 10년 간격으로 일본 총리의 담화가 나왔습니다.



차례로 들어보시죠.



[무라야마 도미이치/1995년 당시 총리 : "(일본은 식민지 지배와) 침략으로 많은 국가, 특히 아시아 국가 사람들에게 큰 손해와 고통을 주었습니다."]



[고이즈미 준이치로/2005년 당시 총리 : "많은 국가, 특히 아시아 국가 사람들에게 큰 손해와 고통을 주었습니다."]



[아베 신조/2015년 당시 총리 : "(반성과) 사죄의 마음을 표명해 왔습니다."]



이런 총리 담화는 우리의 국무회의에 해당하는 각의를 거쳐 발표된 거라 일본 정부의 공식 견해로 봐도 무방합니다.



보신대로 과거 두 차례 담화 땐 사죄와 반성의 내용이 직접적인 표현으로 언급됐습니다.



하지만 가장 최근인 10년 전 '아베 담화'는 그 이전의 담화를 인용하면서 과거형 표현을 썼습니다.



그래서 아베 담화는 과거 일제 침략과 식민 지배에 대한 일본의 잘못을 명확히 하지 않고 책임을 회피하려고만 한다는 비판을 지금까지도 받고 있습니다.



[앵커]



아베 담화가 나온 지 10년이 지났습니다.



내일은 광복 80주년이고요.



이시바 총리 담화, 이번에 나올까요?



[기자]



결론부터 말씀드리면 종전 80주년 담화가 내일 발표될 가능성은 희박합니다.



집권 자민당 내 보수층 반발이 심한 데다, 이시바 총리의 퇴진을 요구하는 목소리가 끊이지 않고 있기 때문입니다.



[아오야마 시게하루/자민당 참의원 : "(이시바 총리가) '정치 공백을 만들지 않기 위해 안 그만둔다'고 했는데, 본말이 전도된 얘기입니다. 사직해야 합니다."]



이시바 총리는 그동안 역사 문제에 관해 다른 정치인들에 비해 비교적 온건한 목소리를 내온 것으로 평가받고 있습니다.



문제는 취임 이후 세 차례 선거에 잇따라 참패하면서 지금은 당내 보수파에게서 퇴진 압박을 받고 있다는 겁니다.



보수파 의원들은 '후손들에게 사죄의 숙명을 짊어지게 해선 안 된다'는 내용의 아베 담화를 근거로, 추가 담화는 필요없다고 주장해 왔는데요.



이시바 총리가 취임한 뒤 전후 80년 메시지 발표에 의욕을 보여 왔으면서도, 결국은 이런 배경 때문에 각의를 거친 담화 형태의 발표는 보류하기로 한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



[앵커]



담화는 아니어도 적절한 시점에 이시바 총리의 메시지가 나올 거라는 관측도 있다면서요?



[기자]



네 그렇습니다.



'8월 15일'이라는 시점, '총리 담화'라는 형식은 아니더라도, 이시바 총리가 개인 차원의 견해를 밝히는 것에 대해선 여전히 의욕을 보이는 것으로 전해졌습니다.



일제가 항복한 날로 알려진 8월 15일은 히로히토 일왕이 라디오 방송을 통해 항복 의사를 밝힌 날이고요.



항복 문서에 정식으로 서명한 날은 바로 9월 2일입니다.



바로 이날쯤에 이시바 총리가 종전 80주년에 관한 개인적 견해를 밝힐 가능성이 크다는 겁니다.



니혼게이자이 신문은 이시바의 부친이 건설성 차관이던 1955년 당시 부하직원이 작성한 문서를 결재하면서, '종전'이란 말 대신 '패전'이란 말로 고쳐 쓰게 했다는 일화를 전하기도 했습니다.



이시바 총리가 '뿌리부터 반전'인 부친의 영향을 받아 메시지 발표 의지를 굽히지 않고 있다는 겁니다.



23일 한일 정상회담 개최가 예정돼 있고, 최근 이시바 지지율이 회복세에 있다는 점도 이런 예상에 무게를 더하고 있습니다.



일본 언론들은 이시바 총리가 이번 주 휴가를 마친 뒤 메시지를 발표할지 여부를 최종 결정할 것으로 보인다고 전했습니다.



