월드24

[맵 브리핑] 페루 정부, ‘살인·성폭행’ 군경 사면 논란

입력 2025.08.14 (15:25) 수정 2025.08.14 (15:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 이슈] 이시바 ‘전후 80년 담화’ 보류…개인 메시지 나올까?

[월드 이슈] 이시바 ‘전후 80년 담화’ 보류…개인 메시지 나올까?
[맵 브리핑] 볼리비아 대선 코앞…‘무효표 독려’ 나선 전 대통령

[맵 브리핑] 볼리비아 대선 코앞…‘무효표 독려’ 나선 전 대통령

다음
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식, 페루로 갑니다.

페루 정부가 1980년부터 2000년까지 좌파 반체제·반군 소탕 작전 수행 도중 민간인을 상대로 살인과 성폭행을 저질렀던 군인과 경찰관을 사면하기로 해 논란이 일고 있습니다.

현지 시각 13일, 디나 볼루아르테 페루 대통령은 테러와의 전쟁에 앞장선 군인, 경찰관 사면 법안에 서명했다며 "역사적 사면을 단행했다"고 밝혔습니다.

그러면서 "페루는 조국의 수호자를 외면하지 않는다"라고도 강조했습니다.

[디나 볼루아르테/페루 대통령 : "우리는 그들의 희생을 인정하고 그들의 존엄성을 되돌려드릴 것입니다."]

사면 대상은 좌익 반군인 '빛나는 길'의 영향력을 근절하기 위한 정부군 작전에 투입된 이들인데요.

'빛나는 길'과 군경 간 내전에 가까운 충돌이 이어지면서 약 7만 명이 숨지거나 실종됐습니다.

군경 일부는 '테러 세력'을 색출해야 한다며 민간인을 상대로 잔혹한 인권침해 범죄를 저지르기도 했습니다.

페루 사법당국은 2002년부터 본격 수사에 나서면서 범죄에 연루된 수십 명에게 중형을 선고했는데요.

이번 사면으로 70살 이상 관련 전과자나 미결수 등이 '형사상 구제'를 받게 됐습니다.

페루 정부의 결정에 앞서 미주인권위원회는 피해자의 정당한 사법적 접근권을 심각하게 침해하는 것이라며 비판했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 페루 정부, ‘살인·성폭행’ 군경 사면 논란
    • 입력 2025-08-14 15:25:54
    • 수정2025-08-14 15:34:18
    월드24
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식, 페루로 갑니다.

페루 정부가 1980년부터 2000년까지 좌파 반체제·반군 소탕 작전 수행 도중 민간인을 상대로 살인과 성폭행을 저질렀던 군인과 경찰관을 사면하기로 해 논란이 일고 있습니다.

현지 시각 13일, 디나 볼루아르테 페루 대통령은 테러와의 전쟁에 앞장선 군인, 경찰관 사면 법안에 서명했다며 "역사적 사면을 단행했다"고 밝혔습니다.

그러면서 "페루는 조국의 수호자를 외면하지 않는다"라고도 강조했습니다.

[디나 볼루아르테/페루 대통령 : "우리는 그들의 희생을 인정하고 그들의 존엄성을 되돌려드릴 것입니다."]

사면 대상은 좌익 반군인 '빛나는 길'의 영향력을 근절하기 위한 정부군 작전에 투입된 이들인데요.

'빛나는 길'과 군경 간 내전에 가까운 충돌이 이어지면서 약 7만 명이 숨지거나 실종됐습니다.

군경 일부는 '테러 세력'을 색출해야 한다며 민간인을 상대로 잔혹한 인권침해 범죄를 저지르기도 했습니다.

페루 사법당국은 2002년부터 본격 수사에 나서면서 범죄에 연루된 수십 명에게 중형을 선고했는데요.

이번 사면으로 70살 이상 관련 전과자나 미결수 등이 '형사상 구제'를 받게 됐습니다.

페루 정부의 결정에 앞서 미주인권위원회는 피해자의 정당한 사법적 접근권을 심각하게 침해하는 것이라며 비판했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.