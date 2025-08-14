이 대통령 “2차 내수 활성화 방안 필요”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 2차 내수 활성화 방안이 필요하다고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘 수석보좌관 회의에서 민생회복 소비쿠폰으로 되살아나고 있는 소비 회복 움직임을 멈추지 않도록 해야 한다며 이같이 말했습니다.



그러면서 긴 추석 연휴나 APEC 정상회의를 활용한 내수 활성화 방안을 선제적으로 강구해달라고 주문했습니다.



