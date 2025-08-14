뉴스 5 ‘3대 특검’ 수사

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

입력 2025.08.14 (17:03) 수정 2025.08.14 (17:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
이 대통령 “2차 내수 활성화 방안 필요”

이 대통령 “2차 내수 활성화 방안 필요”

다음
[앵커]

국민의힘은 김건희 특검의 당사 압수수색 시도와 당원 명부 요구에 반발하며 집단 행동에 나섰습니다.

민주당은 '방송3법' 처리 이후 언론개혁 방향을 논의할 언론개혁특별위원회를 출범켰습니다.

김청윤 기자의 보도입니다.

[리포트]

오늘 새벽까지 14시간 가까이 이어졌던 특검의 당사 압수수색 시도에 국민의힘은 강하게 반발했습니다.

특검의 부당한 영장 집행이라며, 수사가 아닌 폭력이라고 비판했습니다.

특히 500만 당원의 개인정보 제출 요구는 국민 검열이나 다름없다고 날을 세웠습니다.

[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : "국민의힘을 통째로 특검에 넘기라는 것이나 다름없습니다. 국민의힘은 절대로 이러한 부당한 영장 집행에 협조할 수 없습니다."]

중앙당사에서 긴급 의원총회를 열고 이재명 정권의 야당 탄압과 정치 폭거에 맞서 싸우겠다고 목소리를 높였습니다.

이런 가운데 전한길 씨 징계 여부 논의를 위한 당 윤리위원회도 열렸습니다.

윤리위는 전 씨가 전과가 없고 본인이 잘못을 깊이 뉘우치고 있다며 당초 거론되던 제명이 아닌 경고 처분을 하기로 했다고 밝혔습니다.

[여상원/국민의힘 윤리위원장 : "이런 일이 다시 한번 발생할 때는 또 누군가 징계 요구를 한다면은 그때는 전한길 씨가 아니라 누구라도 중징계를 하자…"]

민주당은 앞서 출범시킨 검찰개혁 특위, 사법개혁 특위에 이어 언론개혁특별위원회를 가동시켰습니다.

특위는 앞으로 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제와 방통위와 방심위 조직 개편의 구체적 방향을 논의하게 됩니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "(일부 언론은) 악의적 보도를 일삼는 등의 횡포를 지금까지 해 왔습니다. 이제 공영방송을 넘어 모든 언론을 국민께 돌려드릴 시간입니다."]

한편, 조국혁신당은 내일 출소하는 조국 전 대표의 당 대표직 복귀 준비를 서두르고 있습니다.

다음주 중 당원 투표를 통해 현 지도부 임기 축소와 조기 전당대회 개최 등을 결정한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

영상편집:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범
    • 입력 2025-08-14 17:03:51
    • 수정2025-08-14 17:22:27
    뉴스 5
[앵커]

국민의힘은 김건희 특검의 당사 압수수색 시도와 당원 명부 요구에 반발하며 집단 행동에 나섰습니다.

민주당은 '방송3법' 처리 이후 언론개혁 방향을 논의할 언론개혁특별위원회를 출범켰습니다.

김청윤 기자의 보도입니다.

[리포트]

오늘 새벽까지 14시간 가까이 이어졌던 특검의 당사 압수수색 시도에 국민의힘은 강하게 반발했습니다.

특검의 부당한 영장 집행이라며, 수사가 아닌 폭력이라고 비판했습니다.

특히 500만 당원의 개인정보 제출 요구는 국민 검열이나 다름없다고 날을 세웠습니다.

[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : "국민의힘을 통째로 특검에 넘기라는 것이나 다름없습니다. 국민의힘은 절대로 이러한 부당한 영장 집행에 협조할 수 없습니다."]

중앙당사에서 긴급 의원총회를 열고 이재명 정권의 야당 탄압과 정치 폭거에 맞서 싸우겠다고 목소리를 높였습니다.

이런 가운데 전한길 씨 징계 여부 논의를 위한 당 윤리위원회도 열렸습니다.

윤리위는 전 씨가 전과가 없고 본인이 잘못을 깊이 뉘우치고 있다며 당초 거론되던 제명이 아닌 경고 처분을 하기로 했다고 밝혔습니다.

[여상원/국민의힘 윤리위원장 : "이런 일이 다시 한번 발생할 때는 또 누군가 징계 요구를 한다면은 그때는 전한길 씨가 아니라 누구라도 중징계를 하자…"]

민주당은 앞서 출범시킨 검찰개혁 특위, 사법개혁 특위에 이어 언론개혁특별위원회를 가동시켰습니다.

특위는 앞으로 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제와 방통위와 방심위 조직 개편의 구체적 방향을 논의하게 됩니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "(일부 언론은) 악의적 보도를 일삼는 등의 횡포를 지금까지 해 왔습니다. 이제 공영방송을 넘어 모든 언론을 국민께 돌려드릴 시간입니다."]

한편, 조국혁신당은 내일 출소하는 조국 전 대표의 당 대표직 복귀 준비를 서두르고 있습니다.

다음주 중 당원 투표를 통해 현 지도부 임기 축소와 조기 전당대회 개최 등을 결정한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

영상편집:김유진
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] ‘특혜 논란’ 윤석열 전 대통령, 단독 접견 못 한다

[단독] ‘특혜 논란’ 윤석열 전 대통령, 단독 접견 못 한다
‘김건희 집사’ 김예성, 내일 구속영장 심사

‘김건희 집사’ 김예성, 내일 구속영장 심사
김건희 여사, 구속 후 첫 소환조사…“대부분 진술 거부”

김건희 여사, 구속 후 첫 소환조사…“대부분 진술 거부”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 <br>전기요금 오를 수밖에”

[속보] 이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성 위해선 전기요금 오를 수밖에”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.