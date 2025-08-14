[이슈픽] 한 칸에서 동시에 “춥다” vs “덥다”…지하철 냉난방 명당은?

동영상 고정 취소

1974년, 서울 지하철 1호선 개통 당시 모습입니다.



천장 한가운데 선풍기가 줄지어 매달려 있죠.



에어컨이 없던 시절, 지하철에서도 이렇게 선풍기로 여름을 버텼습니다.



[시민/KBS 뉴스/1988년 8월 : "집에 가면 땀에 완전히 젖어요, 옷이요."]



[시민/KBS 뉴스/1988년 8월 : "여기 너무 더워서 사우나탕 같아요".]



1983년, 2호선을 시작으로 지하철에 에어컨이 등장하면서 이제 덥다는 이야기는 나오지 않을까 했는데...



오히려 한가지 옵션이 더 추가됐습니다.



[KBS 드라마 '으라차차 내 인생' : "아, 더워 좀 떨어져. (난 추운데~) 아~ 더워."]



이렇게 누군가는 덥고 누군가는 추운 겁니다.



폭염과 폭우로 덥고 습한 날씨가 이어지지는 요즘.



같은 지하철 안인데, 승객들의 상반된 온도 불만이 끝없이 터져 나옵니다.



올해 5∼7월 접수된 냉난방 불편 민원은 총 34만여 건. 하루 평균 3천 건이 넘습니다.



서울교통공사 승무원들은 객관적 데이터를 참고해 열차 내 냉방을 가동 중인데요.



[이상헌/2호선 열차 승무원/KBS 뉴스/2023년 7월 : "현재 우리 열차, 덥다는 민원과 춥다는 민원이 동시에 들어오고 있습니다. 현재 우리 열차는 일정한 온도를 유지하기 위해선 에어컨을 가동해야 합니다."]



심지어, 서울교통공사는 열차 내 긴급 민원 처리를 위해 냉난방 민원 제기를 자제해달라고 협조를 요청할 정도인데요.



여기서 반드시 주의하셔야 할 게 있습니다.



[서울 지하철 1호선 승객/음성변조 : "뒤에서 두 번째 칸 에어컨 온도 좀 줄여주세요. 추워서 살 수가 없어요. 추워죽겠는데 에어컨을 빵빵하게 틀어서…"]



이렇게 응급 상황 발생 시 사용하는 비상 전화로 냉난방 조절을 요구하는 경우가 있는데요.



긴급 민원 처리에 문제가 생길 수 있으니 절대 하시면 안 됩니다.



그렇다면 내 온도에 맞게 지하철을 타려면 어떻게 해야 할까요?



열차가 혼잡하면 객실 온도가 올라가므로 서울교통공사 공식 앱인 '또타지하철'에서 열차 내 혼잡도 정보를 확인하시는 게 좋고요.



좌석 위치에 따라서도 온도 차이가 발생합니다.



지하철은 차량 양 끝 천장에서 찬 바람이 나오고, 차량 중앙부에서는 공기를 흡입하는데요.



그래서 교통약자석이 있는 끝 쪽이 상대적으로 더 시원합니다.



매번 춥다고 느낀다면, 일반 칸보다 1℃ 높게 운영되는 약냉방 칸을 이용하면 됩니다.



대부분의 약냉방 칸은 1, 3, 4호선 4번째 또는 7번째 칸, 5, 6, 7호선은 4·5번째, 8호선은 3·4번째 칸이 해당되는데요.



탑승 전 열차 외부에 있는 '약냉방 칸' 스티커나 '또타지하철' 앱에서 더 정확하게 확인할 수 있습니다.



구성:김수란/자료조사:이지원/영상편집:이형주



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!