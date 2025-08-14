경제콘서트

[박대기의 핫클립] “이 글이 보인다면 이미 난…” 언론인 폭격에 아사자 속출하는 가자지구

입력 2025.08.14 (18:11) 수정 2025.08.14 (18:42)

[이슈픽] 한 칸에서 동시에 "춥다" vs "덥다"…지하철 냉난방 명당은?

속초·익산·경주 집 사도 1주택…'세컨드 홈' 확대

'박대기의 핫클립'입니다.

팔레스타인 가자 지구에서 2년 가까이 뉴스를 전했던 아나스 알샤리프 기자입니다.

자신의 아버지까지 공습으로 숨졌지만 끝내 마이크를 내려놓지 않았는데요.

'가자의 목소리', '가자의 얼굴'로 불렸던 알샤리프가 28살의 나이로 목숨을 잃었습니다.

[아마스 알샤리프/알자지라 기자 : "(계속하세요, 계속하세요.) 굶주림과 고통의 심각함 때문에…"]

처참한 가자의 상황을 보도하다 눈물을 참지 못한 알샤리프가 주변의 격려로 멘트를 이어가는 모습입니다.

가자에서 태어난 알샤리프는 2년 전, 이스라엘의 공습 영상을 SNS에 올린 걸 계기로 알자지라 방송에 영입됩니다.

날마다 카메라 앞에 서서 굶주림과 폭격에 시달리는 가자 지구의 참상을 알렸습니다.

어린 딸과 아들이 있지만 거의 보지 못했다고 합니다. 촬영한 사진은 지난해 퓰리처상을 수상하기도 했습니다.

"이 글이 당신에게 닿는다면 이스라엘이 나를 침묵시키는 데 성공했다는 뜻입니다." "가자 지구를 잊지 마세요."

지난 11일, 알샤리프의 X 계정에 유언이 올라오면서 그의 사망 사실이 알려졌습니다.

현지 시간 10일, 천막 안에 있던 알샤리프 등 알자지라 취재진과 프리랜서 기자 등 6명이 공습을 받고 숨졌는데요.

공격을 일으킨 이스라엘은 알샤리프가 하마스 세포 조직의 수장"이며 "이스라엘에 대한 로켓 공격을 주도했다"고 주장했습니다.

하지만 알샤리프가 포함된 하마스 명단 외에 별다른 증거는 제시하지 못했습니다.

[스테판 두자릭/UN 사무총장 대변인 : "UN 사무총장은 8월 10일 가자에서 발생한 이스라엘 공습으로 팔레스타인 기자 6명이 사망한 사건을 강력히 규탄합니다."]

알자지라에 따르면 이번 전쟁으로 사망한 언론인은 이미 270명이 넘습니다.

1,2차 세계대전이나 베트남 전쟁을 훨씬 뛰어넘는 수입니다.

종군 기자는 전쟁의 실상을 최전선에서 기록하는 막중한 임무를 맡고 있죠.

국적을 불문하고 이들에게 총을 겨누거나 발포하는 행위는 국제법으로 금지돼 있습니다.

스페인과 멕시코, 영국 등 각지에서 고인들을 추모하고 이스라엘에 항의하는 집회가 잇따라 열렸는데요.

구호물자 수송을 틀어막아 굶어죽는 이들이 속출하고, 언론인에게까지 폭격을 퍼붓는 잔혹한 전쟁이 하루 빨리 종식되길 바랍니다.

'박대기의 핫클립'이었습니다.

영상편집:이웅/자료조사:김지윤

