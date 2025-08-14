경제콘서트

[이슈클릭] 이수지, 문양 대신 라면 국물 가리며 '케데헌' 루미로 대변신!

입력 2025.08.14 (18:21) 수정 2025.08.14 (18:38)

[이수지/개그우먼 : "Oh, I'm done hidin', now I'm shining like I'm born to be."]

누군지 아시죠?

'인간 복사기'로 불리는 개그우먼 이수지 씹니다.

이번에는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스에 등장하는 주인공 '루미'로 대변신했는데요.

실제 이수지 씨 목소리로 녹음까지 진행했고요.

의상과 가발은 물론, 영화 속 상황까지 완벽하게 복사한 듯하죠?

특히 주인공 루미가 문양을 가리는 다소 감정적인 장면은, 라면 국물이 튄 자국을 가리는 모습으로 바꿔 유쾌하게 재해석했는데요.

해당 영상은 게시 하루 만에 조회수 100만 회를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻고 있습니다.

실제, '케데헌'의 인기는 더 대단하죠.

지난 11일, '골든'이란 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 1위를 차지했고요.

애니메이션 자체도 넷플릭스 역대 영화 시청 순위 2위에 오르며 세계 신드롬을 이어가고 있습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:강정희

