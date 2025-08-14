“바다 보고 싶어서” 탈영한 육군 훈련병 검거

동영상 고정 취소

부산 수영경찰서는 훈련소에서 탈영한 20대 훈련병을 붙잡아 육군에 넘겼습니다.



이 훈련병은 충남 논산 육군훈련소에서 "몸이 아프다"며 어제(13일) 국군대전병원에 입원한 뒤 병원을 몰래 빠져나왔으며, 오늘 새벽 부산 광안리해수욕장에서 경찰에 붙잡혔습니다.



경찰 조사에서 이 훈련병은 "바다가 보고 싶어 여자 친구와 부산에 왔다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



