뉴스7(전주)

‘울산시장 선거 개입 의혹’ 한병도 의원, 무죄 확정

입력 2025.08.14 (19:43) 수정 2025.08.14 (19:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’

소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’
정부, ‘세컨드 홈’ 특례 지역에 익산시 추가

정부, ‘세컨드 홈’ 특례 지역에 익산시 추가

다음
대법원은 공직선거법 위반 등 혐의로 기소된 민주당 한병도 의원에게 무죄를 선고했습니다.

검찰은 지난 2018년 지방선거를 앞두고 송철호 전 울산시장의 당선을 위해 경선 상대인 임동호 전 민주당 최고위원의 출마 포기를 회유했다는 혐의로 당시 청와대 정무수석이던 한 의원을 기소했지만, 법원 판단은 달랐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘울산시장 선거 개입 의혹’ 한병도 의원, 무죄 확정
    • 입력 2025-08-14 19:43:38
    • 수정2025-08-14 19:54:43
    뉴스7(전주)
대법원은 공직선거법 위반 등 혐의로 기소된 민주당 한병도 의원에게 무죄를 선고했습니다.

검찰은 지난 2018년 지방선거를 앞두고 송철호 전 울산시장의 당선을 위해 경선 상대인 임동호 전 민주당 최고위원의 출마 포기를 회유했다는 혐의로 당시 청와대 정무수석이던 한 의원을 기소했지만, 법원 판단은 달랐습니다.
안승길
안승길 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.