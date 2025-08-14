뉴스7(전주)

정부, ‘세컨드 홈’ 특례 지역에 익산시 추가

입력 2025.08.14 (19:44) 수정 2025.08.14 (19:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘울산시장 선거 개입 의혹’ 한병도 의원, 무죄 확정

‘울산시장 선거 개입 의혹’ 한병도 의원, 무죄 확정
[열린K] 임산부 119구급 서비스, “매우 만족”

[열린K] 임산부 119구급 서비스, “매우 만족”

다음
정부가 이른바 '세컨드 홈' 특례 대상에 익산시 등 전국 9개 인구 감소 관심 지역을 추가했습니다.

이에 따라 전북의 '세컨드 홈' 특례 지역은 전주시와 군산시, 완주군을 제외한 11개 시군으로 늘었습니다.

'세컨드 홈' 특례란, 지방 부동산 활성화를 위해 1주택 소유자가 인구 감소 지역에서 한 채 더 구입해도 양도소득세와 재산세 등 추가 과세를 적용하지 않는 제도입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정부, ‘세컨드 홈’ 특례 지역에 익산시 추가
    • 입력 2025-08-14 19:44:41
    • 수정2025-08-14 19:54:44
    뉴스7(전주)
정부가 이른바 '세컨드 홈' 특례 대상에 익산시 등 전국 9개 인구 감소 관심 지역을 추가했습니다.

이에 따라 전북의 '세컨드 홈' 특례 지역은 전주시와 군산시, 완주군을 제외한 11개 시군으로 늘었습니다.

'세컨드 홈' 특례란, 지방 부동산 활성화를 위해 1주택 소유자가 인구 감소 지역에서 한 채 더 구입해도 양도소득세와 재산세 등 추가 과세를 적용하지 않는 제도입니다.
박웅
박웅 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.