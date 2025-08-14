뉴스7(광주)

[뉴스7 광주·전남 클로징]

입력 2025.08.14 (20:05) 수정 2025.08.14 (20:18)

[날씨] 광주·전남 한낮 체감 35도…다시 폭염 기승

연속 보도해드리고 있는 KBS광주의 광복 80주년 기획보도, 이번에는 2차대전 말기 광주에 주둔했던 일본 해군항공기지의 존재가 생생한 기록과 실제 목소리를 통해 확인됐죠.

광주 기지에 일본군 위안부가 있었다는 증언까지 나온 만큼, 면밀한 조사의 필요성은 더 커졌습니다.

뉴스7 광주전남 오늘 준비한 소식은 여기까집니다.

시청해 주신 여러분 고맙습니다.

