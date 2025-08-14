[날씨] 내일 광복절, 제주 무더위 계속…강한 너울 주의

동영상 고정 취소

밤낮없는 더위에 건강관리 잘 해주셔야겠습니다.



오늘 북부와 동부, 서부 지역에 내려졌던 폭염주의보는 경보로 상향됐는데요.



동부 지역 구좌의 한낮 체감온도가 35도까지 올랐습니다.



당분간 폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르겠습니다.



광복절인 내일도 무더위가 계속됩니다.



내일 제주시의 낮 기온은 33도까지 올라 오늘보다 덥겠고요.



구름 사이로 볕이 내리쬐면서 자외선도 무척 강하겠습니다.



한낮엔 무리한 야외활동은 피하시고, 물을 자주 마시는 게 좋겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 성산 25도, 고산 26도, 제주와 서귀포 27도로 곳에 따라 밤사이 열대야가 나타나겠고요.



낮 기온은 서귀포 33도로 오늘과 비슷하겠고, 고산 32도, 제주와 성산 33도로 오늘보다 1도에서 2도가량 웃돌겠습니다.



당분간 해안가에는 너울이 강하게 밀려오겠습니다.



해수욕장 찾는 분들은 안전사고에 주의하시기 바랍니다.



바다의 물결은 제주 전 해상에서 최고 1.5m로 잔잔하게 일겠습니다.



당분간 폭염과 열대야는 계속되겠고요.



일요일까진 대체로 맑겠습니다.



날씨였습니다.



