뉴스7(제주)

[뉴스7 제주 클로징]

입력 2025.08.14 (20:16) 수정 2025.08.14 (20:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[날씨] 내일 광복절, 제주 무더위 계속…강한 너울 주의

[날씨] 내일 광복절, 제주 무더위 계속…강한 너울 주의
오늘 전해드린 성산 씨름대회 사건, 어떻게 보셨나요?

일제강점기, 십수년간 이어져 온 일본 어민의 침탈에 맞서 성산포 주민들이 벌였던 항일운동이지만, 당시에는 일본이 단순 집단 싸움으로 축소해 해방 뒤에도 항일운동으로 조명받지 못한 사건으로 남았는데요.

이제는 '잊혀진 제주 항일운동'이라는 수식어 대신 도민 모두에게 기억될 수 있는 역사의 한 장으로 남길 바랍니다.

내일은 80주년 광복절입니다.

우리나라 독립을 위해 몸을 아끼지 않았던 그 숭고한 희생들이 있었기에 오늘, 그리고 지금의 우리가 있다는 것을 마음에 새기면서 오늘 7시 뉴스 여기서 마칩니다.

저희는 다음 주 이시간에 다시 찾아뵙겠습니다.

함께해 주신 여러분, 고맙습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스7 제주 클로징]
    • 입력 2025-08-14 20:16:06
    • 수정2025-08-14 20:30:02
    뉴스7(제주)
오늘 전해드린 성산 씨름대회 사건, 어떻게 보셨나요?

일제강점기, 십수년간 이어져 온 일본 어민의 침탈에 맞서 성산포 주민들이 벌였던 항일운동이지만, 당시에는 일본이 단순 집단 싸움으로 축소해 해방 뒤에도 항일운동으로 조명받지 못한 사건으로 남았는데요.

이제는 '잊혀진 제주 항일운동'이라는 수식어 대신 도민 모두에게 기억될 수 있는 역사의 한 장으로 남길 바랍니다.

내일은 80주년 광복절입니다.

우리나라 독립을 위해 몸을 아끼지 않았던 그 숭고한 희생들이 있었기에 오늘, 그리고 지금의 우리가 있다는 것을 마음에 새기면서 오늘 7시 뉴스 여기서 마칩니다.

저희는 다음 주 이시간에 다시 찾아뵙겠습니다.

함께해 주신 여러분, 고맙습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.