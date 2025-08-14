[뉴스7 제주 클로징]

동영상 고정 취소

오늘 전해드린 성산 씨름대회 사건, 어떻게 보셨나요?



일제강점기, 십수년간 이어져 온 일본 어민의 침탈에 맞서 성산포 주민들이 벌였던 항일운동이지만, 당시에는 일본이 단순 집단 싸움으로 축소해 해방 뒤에도 항일운동으로 조명받지 못한 사건으로 남았는데요.



이제는 '잊혀진 제주 항일운동'이라는 수식어 대신 도민 모두에게 기억될 수 있는 역사의 한 장으로 남길 바랍니다.



내일은 80주년 광복절입니다.



우리나라 독립을 위해 몸을 아끼지 않았던 그 숭고한 희생들이 있었기에 오늘, 그리고 지금의 우리가 있다는 것을 마음에 새기면서 오늘 7시 뉴스 여기서 마칩니다.



저희는 다음 주 이시간에 다시 찾아뵙겠습니다.



함께해 주신 여러분, 고맙습니다.



